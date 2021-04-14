Дорожники восстановили разрушенный в Артеме мост

Артем, 14 апреля. Приморские специалисты в сжатые сроки восстановили мост на улице Чкалова в Артеме.

Мост, как пояснили в городской администрации, является важной артерией, которая связывает микрорайоны Артема. Также он позволяет добраться до кладбища, куда горожане поедут в «родительские дни». Сооружение было перекрыто из-за обрушения одного из пролетов.

«Мы обратились в АО «СПЕЦСУ». Компания в оперативном порядке, в течение 10 дней, произвела необходимые работы – смонтировала металлические пролеты, железобетонные конструкции, заасфальтировала дорожное полотно, при этом взяв все расходы на себя. Чем больше на территории таких социально ответственных предприятий, тем больше полезных и хороших дел мы сделаем вместе», – отметил глава Артема Вячеслав Квон.

Отмечается, что мост уже был включен в план ремонта, но его закрытие серьезно мешало жителям города. Сегодня компания по заказу приморского минтранса возводит в регионе восемь мостов. Шесть из них находятся на «находкинской» трассе.

Ранее министерство транспорта сообщило о масштабном ремонте дорог в крае. Планируется отремонтировать в общей сложности 25 километров трасс.