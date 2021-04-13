В Приморье фотоловушка засняла «улыбку» самых редких хищников

Владивосток, 13 апреля. В национальном парке «Земля леопарда» фотоловушка поймала в объектив самку леопарда и двух шестимесячных котят.

Скрытые камеры для фиксации хищников специалисты заповедника устанавливают в тех местах, где животные обычно оставляют метки. Это особая «книга отзывов», которую могут «считывать» другие обитатели леса.

Специалисты центра отметили, что, судя по фотографиям, полученным из ловушки, семейство больших кошек ведет привычный образ жизни. Самка охотится и защищает свое потомство, дети резвятся и исследуют мир.

Ранее ФАН сообщал, что на Кавказе решили возродить истребленного в регионе переднеазиатского леопарда.