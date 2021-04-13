Приморские инспекторы пресекли незаконную вырубку с ущербом в 38,4 млн рублей

Владивосток, 13 апреля. Трое жителей Приморского края подозреваются в незаконной вырубке ценных пород деревьев.

Задержали их лесные инспекторы в Чугуевском муниципальном округе. Специалисты оценили ущерб от деятельности нарушителей в 38,4 млн рублей. Сообщение об этом публикует пресс-служба регионального правительства.

«Объем вырубленной древесины ценных пород — дуба, ясеня, ильма — составил 228 кубических метров. Ущерб оценивается в 38,4 млн рублей», — отмечается на сайте.

Правоохранители изъяли с места преступления трактор и древесину. Лишение лесорубов техники, по мнению экспертов, является действенным способом пресечения подобных вырубок. Буквально с начала 2021 года у приморских браконьеров было изъято более десяти таких машин.

Сейчас в отношении задержанных проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сотрудники ФСБ при содействии специалистов центра «Амурский тигр» задержали двоих браконьеров, которые пытались продать тело убитого тигра. Хищник погиб в конце прошлого года.