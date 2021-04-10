Губернатор Приморья проверил готовность региона к «сезону пожаров»

Владивосток, 10 апреля. Приморский губернатор Олег Кожемяко провел селекционное совещание по быстрому реагированию на возникающие в регионе лесные пожары.

Заседание началось в пять часов утра, так как это лучшее время для реагирования на возгорания. Спутники показали 33 термические точки в Михайловском, Надеждинском, Партизанском, Спасском и Хасанском районах. Их главы отчитались о готовности к тушению.

«К месту возгорания должна выдвинуться группа со снаряжением, связью, запасом воды, по прибытии — зафиксировать время, место, отправить видеоотчет, если это возможно. При необходимости главы лично выезжают и координируют действия пожарных», — обозначил Кожемяко.

Губернатор напомнил, что в Приморье действует особый режим. Местная лесоохрана с начала пожароопасного сезона ликвидировала горение лесов на площади 1,2 тыс. гектаров и 10 тыс. гектаров земель других территорий.

Ранее стало известно, что российские пожарные за сутки потушили 17 лесных пожаров. Их площадь составила более одной тысячи гектаров.