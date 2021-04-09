Будет фонтан, а сейчас котлован: во Владивостоке раскопали часть центральной площади

Владивосток, 9 апреля. В начале этой недели рабочие приступили к строительству фонтана на центральной площади дальневосточной столицы. Планируется, что напольный фонтан займет центр этой территории — прямо рядом с памятником Борцам революции. Сейчас забором огорожен котлован, который раскопали под коммуникации.

Особенность сооружения заключается в так называемой «сухой» технологии. При включенной системе из плоскости будут бить струи воды, при отключении — нет. Таким образом, площадь можно будет использовать в привычном формате, а когда новая достопримечательность будет включена, то к воде можно будет подходить.

Однако не все жители Владивостока довольны новостройкой в ​​центре города. После появления рабочих в соцсетях произошел настоящий бунт.

«Это они удачно время подобрали фонтан делать, как раз накануне массового мероприятия. Да и место выбрано тоже неудачно. Там и концерты проводятся, и новогодняя елка устанавливается… как обычно, все через ж… Хотя есть мысль, что это специально Делают, чтобы митинги не собирались», — пишет пользователь Милана П. в группе «Владивосток» в соцсети «Вконтакте».

«Итак, площадь — больше не площадь», — делится своим мнением пользователь Леон Н. в группе «Владивосток» в соцсети «Вконтакте».

«И будет это стоять стройка, до скончания века, пока какая нибудь комиссия с Москвы не приедет», — считает пользователь Евгений Б. в группе «Владивосток» в соцсети «Вконтакте».

Ожидается, что перекрытие продлится до середины августа. Объект должен быть полностью сдан в эксплуатацию к 1 сентября. Между тем, на центральной площади весной и летом обычно проходят разные гулянья и торжества. Это открытие байкерского сезона 24 апреля, мероприятие в честь 1 мая, Пасхи, Дня Победы, Дня России и ряда других развлекательных и иных мероприятий.