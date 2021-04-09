Юрий Трутнев: На Дальнем Востоке нужно строить много, но некому

Петропавловск-Камчатский, 9 апреля. На заседание Совета при полномочном представителе президента РФ в ДВФО съехались губернаторы со всего Дальнего Востока. Регион огромный, строить есть где. И развитие строительного комплекса обсуждали одним из первых. Ведь основная дальневосточная проблема - срывы сроков строительства.

«В том виде, в котором мы сейчас существуем, у нас не получается. Практически любой субъект могу назвать. Вспоминая строительство гостиниц в Приморье, строительство крупных объектов в Амурской области. Где бы мы что ни строили, у нас нет квалифицированных подрядчиков, строительных материалов. Поэтому, здесь наверное надо принимать нетривиальные решения. Кроме изменения системы управления, надо заниматься и отраслью строительных материалов. Я попросил коллег создать отдельную систему преференций для этой отрасли», — рассказал Юрий Трутнев, полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе.

Только в Приморье, в прошлом году сдали почти 650 тысяч квадратных метров жилья. На 15 процентов больше, чем в 2019-м. Но и такая картинка неидеальна. Полпред президента Юрий Трутнев поручил Минстрою России рассмотреть новую систему управления в этой сфере на Дальнем Востоке. Возможно, строить дома теперь будет проще. Известно, что любую стройку сопровождает долгий и нелегкий процесс оформления документов. Губернатор Приморья Олег Кожемяко говорит, процедуру все-таки облегчат.

«Пересматривается вопрос и в части 44 федерального закона. Он связан с тем, что недобросовестные подрядчики снижают цены и, как правило, не сдают объекты вовремя. Работа связана с решением на государственном уровне предоставления бюджетных кредитов под строительство инфраструктуры», — поделился Олег Кожемяко, губернатор Приморского края.

Где же еще развивать деревянное домостроение, как не на Дальнем Востоке. Лес есть, лесоперерабатывающие предприятия тоже, места больше чем достаточно. Полпред Юрий Трутнев считает это направление очень важным. А по словам Олега Кожемяко, у Приморья на этот счет особые планы. В крае уже есть примеры строительства социальных объектов из клееного бруса. Это и детский сад, фельдшерско-акушерский пункт, отдел полиции в селе Красный Яр, и даже база охотнадзора в Уссурийске.

На заседании было также озвучено, что Правительство Российской Федерации готовит новые меры поддержки строительной отрасли: ожидается упрощение требований к застройщикам, изменение законодательства для регулирования конкурсных процедур.