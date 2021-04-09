Особый противопожарный режим ввели на территории Приморья

Владивосток, 9 апреля. Администрация Приморского края объявила о введении особого противопожарного режима на территории региона.

Режим охватывает Артемовский, Владивостокский, Дальнегорский, Находкинский, Партизанский, Уссурийский городские округа, Лазовский, Октябрьский, Пограничный, Ханкайский, Хорольский муниципальные округа, Кавалеровский, Михайловский, Надеждинский, Ольгинский, Партизанский, Хасанский, Шкотовский районы, Большой Камень и Фокино. На этих территориях нарушители пожарной безопасности рискуют заплатить большие штрафы — четыре или пять тысяч для физических лиц и 20-40 тысяч для должностных лиц.

Запрещены огнеопасные работы, необходим запас воды для тушения в строениях, близко располагающихся к лесам, территории следует освободить от мусора и легковоспламеняющихся веществ, рассказал министр лесного хозяйства Приморья Константин Степанов. Также он отметил, что обычно такой режим действует до середины мая.

Только за последние сутки в регионе потушили 19 лесных пожаров, два из них пришлось локализовать. Специалисты лесной противопожарной службы отработали 54 термические аномалии. Как сообщили в пресс-службе федеральной Авиалесоохраны, площадь возгорания лесных пожаров в России в общей сложности составила более тысячи га за 8 апреля.