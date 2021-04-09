Почти в 300 домах планируют провести капремонт в 2022 году в Приморье

Владивосток, 9 апреля. Собственники почти 300 домов получат предложения о проведении капремонта в следующем году в Приморье, сообщили в Фонде капитального ремонта многоквартирных домов Приморского края.

Капремонтом планируется охватить 292 дома. Предложения о его проведении собственники получат вместе с квитанцией на оплату взноса. Документ содержит информацию о виде и предварительной стоимости ремонтных работ.

«Важно понимать, что она рассчитывается по предельным (максимальным) коэффициентам, которые умножаются на общую площадь дома. Поэтому в некоторых случаях сумма может выглядеть высокой. В процессе разработки проектно-сметной документации она значительно снижается», — подчеркнули специалисты фонда.

Собственники должны провести общее собрание и принять соответствующее решение в течение трех месяцев после получения предложения о проведении капремонта. Ремонт можно отложить на более поздний срок, но замена одного вида работ на другой не предусмотрена законодательством, уточнили в фонде.

Ранее в правительстве региона сообщили, что приморские предприятия в 2022 году возьмут на работу 260 высококвалифицированных рабочих из других субъектов. Самое большое количество таких работников будет трудиться на судостроительном комплексе «Звезда».