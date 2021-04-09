Ветинспекция обнаружила в Приморье новые очаги африканской чумы

Владивосток, 9 апреля. Специалисты приморской ветеринарной инспекции обнаружили новые очаги африканской чумы свиней.

Сегодня в регионе действуют восемь очагов. Из них шесть находятся в дикой природе. Недавно павшего кабана нашли с «африканкой» в районе реки Пушкаревка в Артеме. Еще трое животных были подстрелены в ключе Казенный. В охотхозяйствах введен месячный карантин.

«На данный момент в Приморском крае зарегистрировано шесть очагов африканской чумы свиней в дикой природе Михайловского, Хасанского, Партизанского районов, Артемовского городского округа. В Надеждинском районе вирус был обнаружен в одном из хозяйств и у безнадзорных животных», – объясняют специалисты.

Ветеринарная инспекция с начала текущего года зарегистрировала в Приморье 12 очагов АЧС. Специалисты оздоровили уже четыре. Фермерам рекомендуют для предотвращения распространения чумы соблюдать определенные правила. Свиней следует кормить проваренным кормом, ухаживать за ними нужно в специальной одежде. В качестве подстилки нельзя использовать материалы из леса, а также необходимо регулярно вытравливать грызунов. Отмечается, что заболевание для человека не представляет опасности.

Ранее стало известно, что в Саратовской области продолжается активная борьба с распространением бешенства. С начала этого года ветеринары вакцинировали более 117 тысяч животных и полностью ликвидировали 64 очага заболевания.