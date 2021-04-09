Ловлю амурского тигра на живую приманку опровергли в Приморье

Владивосток, 9 апреля. Вопреки распространенной в Сети информации, амурского тигра, который уже три месяца нападет на цепных псов в селах, не пытаются поймать на приманку в виде живой собаки.

Об этом заявил генеральный директор центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев по данным РИА Новости.

«В данном случае используются не клетки, а специальные ловушки, без живых животных. Хотя есть жители, которые ходят по местам отлова и трогают ловушки, оставляя запах и нарушая стройность ловушек», — отметил он.

Если бы тигра ловили «на живца», то приманку полностью обезопасили от хищника. Вокруг клетки находились бы готовые обездвижить тигра специалисты, а сам пес бы принадлежал кому-либо из группы экспертов, чтобы была личная заинтересованность в охране клетки. Недавно в ВОЗ подтвердили возможность заражения коронавирусом некоторых видов животных от человека-хозяина. Помимо кошек и собак, могут оказаться восприимчивыми к вирусу тигры.