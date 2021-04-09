Движение по дорогам Приморья восстановили после спада паводка

Владивосток, 9 апреля. Проезд по всем дорогам в Приморье восстановлен после спада уровня воды в реках, сообщает пресс-служба правительства Приморского края.

Исключением остаются дороги, на которых ледоход повредил мосты. Ограничения проезда действуют в Красноармейском и Яковлевском районах.

«По информации министерства ГОЧС Приморья, продолжается постепенный приток талых вод в русла рек бассейна Уссури в центральных и северных районах края. На реках бассейна озера Ханка и на реках бассейна Японского моря отмечается преимущественно небольшой спад уровня воды», — говорится в сообщении.

Специалисты подчеркнули, что переливов через дороги, подтопленных частных подворий и жилых домов на данный момент нет. В настоящее время общий подъем воды весеннего половодья на малых водотоках и в верхнем течении рек составляет от 0,6 до 1,6 метра, в среднем и нижнем течении рек — 2,3-3,8 метра, на реке Уссури на отдельных участках в среднем течении — до 4,1 метра. Ожидается, что уровни рек на всей территории Приморья в этом году поднимутся выше многолетних средних значений на 0,5-1 метр, уточнили в правительстве Приморского края.

В середине марта в Уссурийском заливе на поверхности воды появились разноцветные пятна, сообщил телеканал «Царьград». По данным СМИ, там произошел разлив нефтепродуктов.