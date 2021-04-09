Почти 300 человек эвакуировано из горящего общежития во Владивостоке

Владивосток, 9 апреля. Сотрудники приморского общежития эвакуировали из горящей пятиэтажки три сотни человек.

Возгорание произошло в подсобном помещении общежития морского рыбопромышленного колледжа во Владивостоке. Согласно информации приморского главка МЧС, в здании сработала автоматическая пожарная сигнализация. Сотрудники общежития эвакуировали 297 человек. Данных о пострадавших пока нет.

Пожарные по прибытии на место обнаружили задымление и огонь в подсобном помещении. Спустя полчаса спасателям удалось ликвидировать возгорание на площади шесть квадратных метров. Позже выяснилось, что причиной стало короткое замыкание.

Ранее стало известно, что в Пушкине загорелся двухэтажный частный дом. На первом этаже полностью выгорела комната, на втором — обстановка в коридоре.