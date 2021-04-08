В Приморье сотрудницу частного детсада заподозрили в избиении ребенка

Владивосток, 8 апреля. Правоохранители проводят проверку после заявления мужчины о том, что его маленькую дочь избивала сотрудница частного детсада, передает краевое управление МВД.

Мать ребенка в социальных сетях опубликовала пост, в котором рассказала, что в детском саду в Артеме директор «швыряла на стул, дергала за руки, трясла» ее ребенка за то, что та плакала и просилась на руки. Кроме того, женщина опубликовала фотографии ссадин и царапин на теле малышки.

Сотрудники отдела по делам несовершеннолетних в Приморье уже опрашивают свидетелей, воспитанников и других возможных очевидцев инцидента. Кроме того, полиция выдала направление на проведение судмедэкспертизы, чтобы дать точную оценку степени тяжести вреда здоровью, причиненному девочке.

Жителя Яковлевского района отправили под суд за избиение двух своих несовершеннолетних детей, сообщало издание Deita. Как установило следствие, мужчина на протяжении нескольких дней «воспитывал» сына и дочь ремнем с металлической пряжкой, мальчик скончался.