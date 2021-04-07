СК Приморья подозревает во взяточничестве 11 курсантов и преподавателя вуза

Владивосток, 7 апреля. Уголовное дело о взяточничестве возбуждено в Приморье против 11 студентов и преподавателя военного вуза. Информацию об этом сообщили в военной прокуратуре Тихоокеанского флота.

Согласно версии следствия, 11 курсантов передали преподавателю денежную сумму в размере 219 тысяч рублей. Взамен он должен был разобраться с учебными задолженностями студентов и дать им преимущество на экзаменах.

В прокуратуре не уточнили название военного вуза. Однако фигурирующий в деле преподаватель уже попадал в поле зрения правоохранителей по аналогичной статье.

В Москве правоохранители предотвратили незаконный канал поставки мобильных телефонов в СИЗО-3. В ходе проверки было установлено, что 37-летняя младший инспектор второй категории дежурной службы СИЗО получила взятку в 20 тыс. рублей.