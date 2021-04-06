Штурм Зееловских высот реконструируют на Русском острове во Владивостоке

Владивосток, 6 апреля. Военно-исторические клубы в середине апреля проведут реконструкцию штурма Зееловских высот на Русском острове.

Фестиваль будет проходить на территории Великокняжеской батареи. Помимо исторической битвы времен Великой Отечественной войны, на мероприятии представят ​​выставку военной техники, вооружения и снаряжения. Реконструкция исторического боя станет главной частью фестиваля, передает «Контингент».

Советская наступательная операция, которая вошла в историю как Сражение за Зееловские высоты, проходила с 16 по 19 апреля 1945 года в рамках Берлинской операции. В ходе боя 9-я немецкая армия была окружена и уничтожена.

Ранее историк Сергей Надеин рассказал о проблемах с топливом, дисциплиной и оружием у немецких войск во времена Великой Отечественной войны.