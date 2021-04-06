Штурм Зееловских высот реконструируют на Русском острове во Владивостоке

Владивосток, 6 апреля. Военно-исторические клубы в середине апреля проведут реконструкцию штурма Зееловских высот на Русском острове.
Фестиваль будет проходить на территории Великокняжеской батареи. Помимо исторической битвы времен Великой Отечественной войны, на мероприятии представят выставку военной техники, вооружения и снаряжения. Реконструкция исторического боя станет главной частью фестиваля, передает «Контингент».
Советская наступательная операция, которая вошла в историю как Сражение за Зееловские высоты, проходила с 16 по 19 апреля 1945 года в рамках Берлинской операции. В ходе боя 9-я немецкая армия была окружена и уничтожена.
Ранее историк Сергей Надеин рассказал о проблемах с топливом, дисциплиной и оружием у немецких войск во времена Великой Отечественной войны.