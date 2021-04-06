Приморский бизнес получил более 1 млрд руб. при поддержке Гарантийного фонда

Владивосток, 6 апреля. Гарантийный фонд Приморского края в первом квартале текущего года поддержал 58 предпринимателей и выдал поручительств почти на полмиллиарда рублей.

Гарантийный фонд Приморья с января по апрель заключили 58 договоров поручительств на 446,1 миллиона рублей. Местный бизнес благодаря поддержке фонда получил заемных средств более чем на миллиард рублей. Число выданных поручительств в первом квартале на треть превысило показатели двух предыдущих годов.

«Одна из причин роста популярности нашей поддержки заключается в постепенном снижении средней ставки по нашим продуктам: в прошлом году она составила всего 0,5% годовых от суммы поручительства», — объяснила исполнительный директор фонда Ксения Плетцер, отметив, что в фонд стали чаще направлять клиентов заинтересованные в получении залога высокого качества коммерческие банки.

Ранее сообщалось, что срок беззаявительного продления коммунальных субсидий истек в Приморье 1 апреля. Бюджет края с начала года направил на коммунальные субсидии почти 26 миллионов рублей.