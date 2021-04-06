Власти Приморья оплатят жителям отдаленных районов проезд на медобследование

Владивосток, 6 апреля. Власти Приморского края будут компенсировать жителям отдаленных районов затраты на проезд к месту медобследований, сообщил губернатор региона Олег Кожемяко.

Он сообщил в своем Telegram-канале, что жителям отдаленных северных районов края будет оплачиваться проезд в центральные больницы. Сейчас идет подготовка документации, чтобы приморцы по направлению врача оперативно пройти обследование, а потом получить компенсацию.

«Уверен, что это необходимая мера поддержки граждан, учитывая сложную логистику в отдаленных районах края», — заявил глава региона.

Также он рассказал, что во время визита в Приморский краевой онкодиспансер к нему обратилась жительница поселка Терней. Она рассказала, что сложно добираться до центральных больниц из-за нелетной погоды и расстояния. Кожемяко пообещал издать приказ о том, чтобы обследования жителей отдаленных районов проводилось в первые сутки после их обращения.