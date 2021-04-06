Минэкономразвития Приморья сообщило о начале восстановления экономики края

Владивосток, 6 апреля. Экономика Приморья вошла в стадию восстановления, устойчивый рост отмечен по некоторым отраслям, сообщается в докладе минэкономразвития Приморского края.

По данным министерства, состояние промышленных предприятий региона оценивается как удовлетворительное. Уровень общей безработицы в Приморье составил 5%. По состоянию на 19 марта в бюджет региона поступило 14,9 млрд рублей налоговых и неналоговых доходов. Рост составил 13,1%, поступления от налога на прибыль организаций выросли на 53,8%.

По расчетам специалистов, экономика региона прошла адаптационный период и перешла в стадию восстановления. По итогам января-февраля транспортная сфера «выросла» к соответствующему периоду прошлого года на 16,8%.

«Тем самым подтверждается высокий уровень стрессоустойчивости экономики края и запуск восстановительных посткарантинных механизмов саморегулирования, поддержанных принятыми правительством края стабилизационными мерами», — говорится в докладе.

Ранее сообщалось, что в апреле около 74 тыс. приморских пенсионеров с низкими доходами получат единовременную выплату в 6 тысяч рублей. Общий объем финансирования составил более 440 миллионов рублей.