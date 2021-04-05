Два предприятия Приморского края попали под новые санкции Киева

Владивосток, 5 апреля. Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против ряда предприятий, среди которых оказались два из Приморского края.

Подписанный главой государства указ свидетельствует о введении новых ограничительных мер. Санкции распространятся на десять российских предприятий. Две организации в Приморском крае попали в этот список. Украинские санкции будут действовать в отношении АО «Центр судоремонта Дальзавод» и ОАО «322-й авиационный ремонтный завод». Предприятия подконтрольны государственным структурам, пишет интернет-издание «Контингент».

Меры Зеленского не окажут негативного влияния на приморский бизнес. Ограничения будут действовать в течение трех лет. Санкции касаются торговых операций, блокировки активов и транзита ресурсов.

Спикер Рады от правящей партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков ранее раскритиковал решение Зеленского. По его мнению, в сложившейся ситуации санкции не нужны.