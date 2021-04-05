Приморский центр занятости возобновляет личный прием граждан

Владивосток, 5 апреля. Жители Приморского края смогут обратиться в центр занятости на личный прием с 5 апреля, сообщила пресс-служба регионального правительства.

У граждан также сохраняется возможность подать заявление и зарегистрироваться в качестве безработных в дистанционном формате. По информации министерства труда и социальной политики, за время пандемии специалисты центра получили почти 74 тысячи заявлений от безработных.

«Эпидемиологическая ситуация в регионе позволяет открыть центры занятости для посещения граждан. Вместе с тем постановлением правительства от 27 марта упрощенный порядок регистрации продлен до 31 июля этого года. Соответственно, приморцы могут выбрать наиболее удобный для себя формат общения со специалистами», — сообщила министр труда и соцполитики Светлана Красицкая.

По упрощенному порядку приморцам необходимо подать заявление на портале «Работа в России» и составить резюме. В личном кабинете будет присутствовать актуальная информация о статусе заявки.

В конце марта российское правительство расширило сроки получения максимального пособия по безработице. Изменения затронут, в частности, уволенных из-за ликвидации компаний или сокращения штата.