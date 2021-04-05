Более 10 лесных пожаров потушили в Приморье за сутки

Владивосток, 5 апреля. Приморские огнеборцы ликвидировали 12 лесных пожаров на территории региона в минувшее воскресенье, сообщила пресс-служба правительства Приморского края.

По информации министерства лесного и охотничьего хозяйства Приморья, потушили три пожара общей площадью 39,5 гектара в Партизанском, Пограничном районах и в Артемовском городском округе. Семь возгораний общей площадью 1144 гектара были зафиксированы на территориях Хасанского, Кавалеровского, Пожарского районов, Октябрьского и Ханкайского округов.

«На землях министерства обороны отмечены два пожара общей площадью 20 гектаров. Их тушили 14 специалистов Военного лесничества и две единицы техники», — добавили в пресс-службе.

Пожароопасный сезон объявлен в некоторых муниципалитетах Приморского края с 20 марта. В других районах региона он начнется 10-15 апреля.