Амурского тигра безуспешно пытаются поймать в Приморье

Владивосток, 3 апреля. Специалистам по-прежнему не удалось поймать амурского тигра, который с начала 2021 года охотится на собак в нескольких селах Хасанского района Приморья.

Животное с января месяца нападает на местных собак и ускользает от расставленных ловушек. Местный фермер также сообщал о нападении тигра на одну из его свиней. Несколько фотоловушек установили в местах возможного обитания зверя, однако поймать его пока не смогли.

Около десяти собак скончались от нападения хищника в период с 11 января по 29 марта. Все инциденты произошли в селе Занадворовка. Зверя также замечали в селах Гусевка и Провалово, сообщили в центре «Амурский Тигр».