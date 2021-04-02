Вышедший к селу под Хабаровском тигр впечатлил местных жителей

Хабаровск, 2 апреля. Видео с тигром на окраине деревни в Хабаровском крае, которое снял местный житель, попало в Сеть.

Его в своем Instagram опубликовал зоолог, научный сотрудник Института водных и экологических проблем дальневосточного отделения РАН Сергей Колчин. А запечатлел хищника житель села Сарапульское Андрей Рысинский. Он рассказал, что тигра на окраине деревни он снял на камеру смартфона поздним вечером 29 марта 2021 года.

Отмечается, что это уже не первый подобный случай с начала зимы. Тигр уже наведывался в Сарапульское и два раза был замечен в соседнем селе Челны. Ученый в разговоре с EastRussia рассказал, что подобное поведение для тигра не является нормой. Вместе с этим оно отмечается повсеместно в Хабаровском крае.

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