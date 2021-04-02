Более 52 тысяч детей получают ежемесячную выплату в Приморье

Владивосток, 2 апреля. Ежемесячное пособие в Приморье получают почти 52,4 тысячи детей от трех до семи лет из малоимущих семей, сообщили в министерстве труда и социальной политики Приморского края.

Правительство РФ 31 марта утвердило новые правила выплаты детского пособия. Оно теперь будет назначаться в размере 50%, 75% и 100%.

Пособие в прошлом году назначалось в размере 50% от краевого прожиточного минимума на ребенка, который текущем году составляет 15 409 рублей. Если выплата в размере 7704 рублей (50% прожиточного минимума на ребенка) не позволяет семье поднять доходы до прожиточного минимума, пособие назначается в размере 75% от показателя (11 556 рублей)

«Если семья по-прежнему остается за чертой бедности, то родители будут получать выплату в размере 100% прожиточного минимума (15 409 рублей) на каждого ребенка от трех до семи лет включительно», — уточнили в министерстве.

Ранее сообщалось, что единовременную выплату в 6 тысяч рублей получат в апреле около 74 тыс. приморских пенсионеров с низкими доходами. Поддержку получат те категории граждан, чье обеспечение ниже среднегодовой величины прожиточного минимума пенсионера.