Росгвардеец спас от избиения слепого пенсионера во Владивостоке

Владивосток, 1 апреля. Сотрудник Росгвардии заступился за незрячего пожилого мужчину, которого избивали в одном из дворов на улице Магнитогорской.

Неизвестный напал на 85-летнего мужчину, прохожие не стали вмешиваться в конфликт. Росгвардеец не остался в стороне от инцидента и оттащил злоумышленника от дедушки, но тот сбежал. Как выяснилось позже, пенсионер был незрячим и во время прогулки на него кто-то напал.

Пострадавшему оказали всю необходимую помощь, а на следующий день росгвардейцу удалось установить личность злоумышленника. Подозреваемый 56-летний местный житель был доставлен в отделение полиции для выяснения подробностей произошедшего.

Ранее ФАН сообщал, что сотрудник Росгвардии из Дивногорска вытащил из воды Енисея девушку. В настоящее время жизни спасенной ничего не угрожает.