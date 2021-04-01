Правительство Приморья сократило свыше 600 человек в результате реформы

Владивосток, 1 апреля. Правительство Приморского края покинуло более 600 сотрудников. Это связано с административной реформой.

В 2019 году в Приморье началось реформирование. К 1 января 2020 года уже было сформировано краевое правительство.

В результате изменений из правительства исключили все дублирующие и избыточные функции. Две административные должности сократили. Семь органов исполнительной власти реорганизовали и 25 переименовали, передают в пресс-службе краевого ведомства.

Два года назад в штате правительства Приморья числились 2676 человек. В начале 2020 года это число сократилось до 2008 сотрудников. Структуру и штатную численность пересмотрели в десяти органах исполнительной власти.

«При проведении организационно-штатных мероприятий обеспечено сохранение профессионального кадрового состава и соблюдены все государственные гарантии, установленные действующим законодательством», — сообщили в региональном правительстве.

Объявленная в 2020 году реформа госаппарата скоро завершится. За это время количество чиновников уменьшилось практически на 10%. Об этом сообщил вице-премьер и руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко.