Строительство моста в селе Боголюбовка завершается в Приморье

Владивосток, 1 апреля. Работы по восстановлению моста на участке автомобильной дороги Уссурийск–Раковка–Осиновка завершаются в Приморье.

Связывающую села Раковку и Боголюбовку переправу построили в прошлом веке. Ее состояние в последние годы было неудовлетворительным. Несколько лет назад один из пролетов сооружения практически полностью разрушила крупногабаритная техника.

На реконструкцию объекта по национальному проекту «Безопасные и качественные направили автомобильные дороги» выделено 59 миллионов рублей. Подрядчик ООО «ВСК №1» приступил к работам осенью прошлого года, строительство не прекращалось и в зимнее время.

Теперь большая часть стройки позади. Завершается укладка асфальта и устройство леерных ограждений. Строителям предстоит обустроить подходы к мосту.

«В нашем случае предстоит построить подходы протяженностью 270 метров с одной стороны и 70 с другой. Необходимо укрепить откосы, чтобы защитить мост от воздействия воды. Также по плану – укладка водопропускных труб и лотков», — цитирует представителей подрядчика сайт администрации Приморского края.

Работы строители планируют закончить в апреле.

Ранее сообщалось, что первые пролеты моста уложили на 91-м километре «находкинской» трассы в Фокино. Запуск движения ожидается осенью 2021 года.