Спасатели обнаружили тело горняка после обвала на руднике «Королевский» в Приморье

Владивосток, 30 марта. Спасатели оперативно прибыли к дальнегорскому руднику «Королевский», где произошло обрушение в штольне. У них была информация о том, что под кусками породы может быть рабочий.

По данным экстренных служб, на руднике проводились взрывные работы, что и могло спровоцировать обрушение. На поверхность были оперативно эвакуированы два десятка рабочих. В ходе поисково-спасательных работ было найдено тело горняка.

Несколько недель назад на том же руднике уже происходило обрушение. Тогда двух человек удалось спасти.