Два человека утонули в реке Амба в Приморье

Владивосток, 29 марта. Двое рыбаков погибли в реке Амба в Приморском крае. Спасатели продолжают поиски тела одного из них, сообщает корреспондента ФАН.

Очевидцы сообщили о двух мужчинах, которые провалились под лед в районе Тавричанского лимана. На поиски была направлена водолазная группа из Владивостока. Специалистам удалось найти тело одного из погибших, поиски второго продолжаются.

Найденный мужчина оказался жителем Владивостока 1957 года рождения.

Ранее сообщалось, что в Приморье под лед ушел автомобиль с двумя взрослыми и тремя детьми. Погибшую женщину нашли недалеко от места, где утонула машина. Тела троих детей подняли со дна водолазы. Несколько дней подряд под водой шли поиски мужчины, который управлял джипом, однако из-за отсутствия результата их пришлось свернуть. Вероятно, тело водителя унесло течением.