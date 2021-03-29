Новое пианино появилось на Русском острове

Владивосток, 29 марта. Сотрудники музея-заповедника «Владивостокская крепость» установили на Русском остове новое пианино. Стоявший здесь прежде музыкальный инструмент уничтожили вандалы, сообщает корреспондент ФАН.

«Новый инструмент ранее принадлежал одному из сотрудников и долгое время не использовался. Нам хочется верить в то, что он обретёт здесь новую жизнь и подарит много радостных впечатлений исследователям территории», — сообщили в музее.

Первое пианино появилось на утесе возле Великокняжеской батареи на Русском острове летом прошлого года. Выкрашенный белой краской инструмент сразу стал местной достопримечательностью. Снимки с ним делали как туристы, так и профессиональные фотографы.

В начале марта 2021 года пианино начали разрушать вандалы. Тогда местные жители в соцсетях выразили желание своими силами его отремонтировать, но на днях арт-объект был полностью уничтожен неизвестными.

Сотрудники музея-заповедника «Владивостокская крепость», в состав которого входит расположенная рябом артиллерийская батарея, поставили на месте уничтоженного новый инструмент.

Ранее сообщалось, что в начале осени на Русском острове вновь пройдет Восточный экономический форум. Мероприятие будет проходить со 2 по 4 сентября.