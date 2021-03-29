Сильные дожди в Приморье не вызвали подтоплений

Владивосток, 29 марта. Прошедшие в Приморском крае в минувшие выходные сильные дожди не привели к подтоплениям домов и хозпостроек, сообщает пресс-служба правительства региона.

Согласно информации министерства ЖКХ и агентства газоснабжения и энергетики Приморья, за прошедшие сутки не было отмечено роста нарушений в водо-, тепло- и энергоснабжении. Всего было зафиксировано 17 отключений, которые были ликвидированы в течение одного-двух часов.

Краевой минтранс сообщает, что осадки не вызвали подтопления на дорогах региона. Движения по всем направлениям осуществляется в обычном режиме. Приморское министерство ГОЧС также не зафиксировало происшествий, связанных с непогодой.

Прошедшие дожди ускорят процесс вскрытия рек ото льда и увеличат приток воды. Это приведет к подъему воды от 20 до 90 сантиметров.

Количество выпавшего за минувшие выходные дождя в некоторых районах превысило месячную норму более чем в два раза. Весеннее половодье ожидается более сильным — уровни рек поднимутся выше средних значений на 0,5-1 м.

Ранее стало известно, что гидрометцентр Приморья предсказал сильные дожди в регионе. В данный момент в Приморском крае идет процесс снеготаяния.