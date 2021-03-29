Приморский депутат Толмачева пойдет под суд по обвинению в мошенничестве

Владивосток, 29 марта. Прокуратура Приморского края утвердила обвинение по уголовному делу в отношении депутата законодательного собрания Приморья Юлии Толмачевой.

Толмачева обвиняется в мошенничестве с земельными участками. По версии следствия, при помощи своей знакомой и бывшего супруга обвиняемая оформила в собственность 24 заселенных участка.

Для реализации приобретения территорий должностным лицам департамента земельных и имущественных отношений Приморского края были предоставлены заведомо ложные документы. Остальные бумаги были оформлены с использованием права на льготное получение земли ветеранам боевых действий.

Уточняемся, что убыток составил свыше 17 млн рублей. Один участок Толмачева оформила на себя, другие — на родственников. В ходе расследования ущерб был возмещен.

Ранее стало известно, что депутат Шеремет призвал объявить в розыск вице-премьера Украины за угрозы россиянам. Парламентарий назвал данное заявление «возмутительным». По его словам, оно не должно быть безнаказанным.