Ребенка забрали у пьющей матери из-за поста в социальных сетях

Владивосток, 28 марта. Полиция устроила проверку после сообщения в социальных сетях о пьющей семье, где живет маленький ребенок. Двухлетнего малыша временно передали органам опеки, сообщает корреспондент ФАН.

«Там чуть ли не притон образовался. Пьют сутками напролет, употребляют наркотики, мужиков разных таскают. И это при том, что в этой страшной квартире проживает 2-летний ребенок. Я вызывала полицию, но на это горе-мамаша заявила, что спалит квартиру или в подъезде поймает. Примите, наконец, меры, заберите ребенка, пока не случилась беды! Хотя ребенок и так постоянно терпит избиения и издевательства!» — написала жительница Артема в одном из местных пабликов Instagram.

После появления сообщения полиция связалась с его автором и наведалась с проверкой в указанную квартиру. Хозяйка — 23-летнная девушка — подтвердила, что в доме часто бывают шумные компании и не возражала против того, что ребенка времена поместят в специальный центр.

«Семья состоит на профилактическом учете. Так, в марте 2021 года сотрудники полиции совместно с представителями комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Артемовского городского округа три раза посещали ее по месту жительства», — сообщили в полиции.

На женщину составлен административный протокол о неисполнении родительских обязанностей.

Ранее сообщалось, что трое жителей Артема организовали подпольное казино неподалеку от игорной зоны «Приморье». Полиция нагрянула в покерный дом прямо во время игры.