Километр федеральной трассы обворовали в Приморье

Владивосток, 28 марта. Осветительное оборудование украли с километра федеральной трассы А-370 в Дальнереченском районе Приморья. Полиция занялась поиском похитителей, сообщает корреспондент ФАН.

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О краже в полицию сообщили работники компании, которая занимается обслуживанием этого участка дороги. Во время планового осмотра была обнаружена пропажа элементов автоматизированной осветительной системы.

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Специалисты выяснили, что были украдены аккумуляторы, контроллеры, щит управления и другие дорогостоящие приборы. Полицейские осмотрели место преступления и опросили сотрудников дорожного предприятия, после чего приступили к поискам подозреваемых в краже.

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Ущерб от действий злоумышленников устанавливается. По факту случившегося проводится доследственная проверка.

Ранее сообщалось, что в Приморском крае полиция остановила деятельность подпольного покерного дома.