Подпольный покерный дом накрыла полиция в Приморье

Владивосток, 28 марта. Трое жителей Артема организовали подпольное казино неподалеку от игорной зоны «Приморье». Полиция нагрянула в покерный дом прямо во время игры, сообщает корреспондент ФАН.

«Трое местных жителей 1981, 1983 и 1964 года рождения организовали «подпольное казино» в нежилом помещении дома на улице Ключевской. Там они проводили покерные состязания и получали доход от средств, вносимых игроками. Полученную прибыль организаторы тратили по своему усмотрению», — сообщили в полиции.

Во время визита сотрудников полиции и Следственного комитета за столом было два игрока, а зале присутствовали и организаторы. В оборудованном под казино помещении оперативники нашли комплекты игральных карт, фишки, стол для игры в покер и тетрадь с учетом долгов клиентов. Судя по записям, незаконная деятельность велась довольно продолжительное время, а посетителями игорного заведения было большое число местных жителей.

На данный момент расследование дела продолжается, следственные органы заняты работой с подозреваемыми и свидетелями.

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