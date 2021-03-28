Приморского активиста «Союза ССР» нашли с пробитой головой

Владивосток, 28 марта. В одном из районов приморского города Находка найден раненый активист, член профсоюза «Союз ССР». Мужчина в тяжелом состоянии доставлен в больницу.

Пострадавший Владимир Беляев является активным участником разного рода акций протеста, за что не раз привлекался к административной ответственности. Так, в июле прошлого года Находкинский городской суд признал его виновным по статье об организации несогласованной акции (ст. 20.2 КоАП) и арестовал на пять суток. Владимир Беляев объявил сухую голодовку в спецприемнике. Перед заседанием его отвезли с подозрением на инсульт в больницу, оттуда вернули в здание суда и затем направили в спецприемник.

Кроме того, мужчина известен член профсоюза «Союз ССР» — организации, участники которой отказываются оплачивать коммунальный услуги.

По предварительным данным, на Владимира Беляева напали, сейчас полиция проводит проверку, по результатам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

Ранее ФАН писал о сомнительной схеме, по которой работает организация «Союз ССР».