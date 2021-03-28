Водитель «буханки» потерял колесо на ходу в Приморье

Владивосток, 28 марта. Автомобиль «УАЗ» потерял колесо во время движения на выезде из села Камень-Рыблолов. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

В Instagram-аккаунте mark2_che появилось видео аварии, которая произошла 26 марта. Видеорегистратор зафиксировал, как «УАЗ»-буханка следует по трассе. В какой-то момент у автомобиля на полном ходу отвалилось переднее левое колесо, которое по счастливой случайности не угодило в других участников движения на встречной полосе и скатилось на обочину.

Водитель,несмотря на неисправность, удержался на своей полосе. Автомобиль немного пошатнулся и плавно остановился. Пользователи соцсетей иронично поздравили владельца отечественного автопрома с «переобувкой».

«Жестко!», «Молодец, справился с управлением на встречу не вылетел», «Ну бывает. На шиномонтажников надейся и сам не плошай», — написали в комментариях.

Ранее стало известно о смертельном ДТП в приморской Находке. Toyota Mark X двигался на высокой скорости, когда водитель не справился с управлением на мокрой дороге и выехал на встречную полосу, где врезался в пассажирский автобус, в котором ехали дети.