Появилось видео с избиением школьницы в Приморье

Владивосток, 28 марта. Видео с избиением девочки сверстницами в Спасске-Дальнем Приморского края, появилось в социальных сетях. Прокуратура Приморского края уже начала проверку, сообщает ФАН.

На кадрах видно, как две девочки по очереди избивают третью. В какой-то момент к ним присоединяется парень, он совершает удар ногой прямо в лицо школьницы

«Да прям убей ее», — комментирует избиение автор ролика.

Из разговоров, попавших в видео, можно предположить, что пострадавшая чем-то провинилась перед обидчиками. Ее отчитывают за поступок и угрожают, что снова изобьют, если такое повторится.

instagram.com @dps_vl

Личности участниц инцидента уже установили, они все состоят на профилактическом учете в территориальном отделе по делам несовершеннолетних. Правоохранительные органы занялись проверкой по факту случившегося.

«Проверке подвергнется деятельность органов системы профилактики, образовательные организации, где обучаются подростки, а также надлежащее исполнение родителями своих обязанностей», — сообщили в прокуратуре Приморья.

Ранее сообщалось, что жестокий инцидент с избиением девочки-подростка произошел в заброшенном здании города Спасск-Дальний.