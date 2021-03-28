Водитель погиб в раздавленной машине в Находке 

Владивосток, 28 марта. В страшном ДТП в приморской Находке погиб водитель. На полной скорости он врезался в автобус с детьми, сообщает корреспондент ФАН.

Toyota Mark X двигался на высокой скорости, когда водитель не справился с управлением на мокрой дороге и выехал на встречную полосу. Там легковая машина на полном ходу врезалась в пассажирский автобус, в котором ехали дети.

«На улице Шоссейная в районе дома №115 водитель легкового автомобиля Toyota Mark X не справился с управлением и совершил выезд на полосу встречного движения с последующим столкновением с пассажирским автобусом. Автобус осуществлял движение из поселка Врангель в город Находка. На момент ДТП в салоне находились 45 несовершеннолетних в возрасте 7-16 лет и их сопровождающие. Дети направлялись на соревнования», — сообщили в полиции.

От столкновения с автобусом машину буквально раздавило, водитель от полученных травм погиб на месте. Пассажира легковушки увезли в больницу с переломами обеих ног. Никто из детей в аварии не пострадал. Полиция проводит проверку и устанавливает все обстоятельства аварии.

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