Двое погибли и шестеро пострадали в результате ДТП в Приморье

Владивосток, 28 марта. Водитель и пассажир автомобиля Honda CRV погибли, еще шесть пассажиров пострадали в ДТП в городе Партизанске Приморье, сообщила пресс-служба УМВД по Приморскому краю.

«Предварительно установлено, что на улице Ленинской водитель автомашины Honda CRV не справился с рулевым управлением. Машина съехала с проезжей части на обочину и врезалась в дерево», — говорится в сообщении на сайте ГУ МВД по региону.

В результате ДТП погибли водитель 1959 года рождения, а также пассажир 2000 года рождения. Различные травмы получили еще шесть пассажиров иномарки — четверо молодых людей от 17 до 25 лет и две девушки 2002 и 2004 годов рождения. Пять человек госпитализированы. Полиция начала проверку.

Ранее смертельное ДТП произошло в районе 16 километра автодороги Владивосток — Находка — порт Восточный. Водитель автомобиля Subaru Forester двигался из Владивостока в Артем, когда не справился с управлением и врезался в КамАЗ. Большегруз в момент столкновения стоял на обочине дороги по ходу движения.