Сезон прогулок с обезьянами и лемурами открыли в зоопарке Владивостока

Владивосток, 27 марта. В зоопарке Владивостока с наступлением тепла открылся сезон прогулок с лемурами и обезьянками. Видео такого променада появилось в Instagram зверинца.

Сотрудники подчеркнули, что прогулки проходят только в хорошую и теплую погоду, как правило, во второй половине дня. Зверьков сопровождают киперы. Их можно встретить около контактной площадки.

Посетители при желании могут угостить лемуров и обезьян сезонными ягодами и фруктами, погладить их и сделать фотографию. При этом самостоятельно брать на руки животных запрещается, в случае, если они захотят, то проявят инициативу сами.

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