Пьяный приморец устроил ДТП и попытался убежать от полиции

Артем, 27 марта. Находившийся в состоянии алкогольного опьянения водитель Toyota Mark II устроил ДТП и попытался скрыться с места происшествия, сообщили в пресс-службе ОМВД по городу.

Инцидент произошел в городе Артем на улице Кирова. По данным правоохранителей, 36-летний мужчина, управлявший Toyota Mark II, попытался совершить маневр и врезался в остановившийся на светофоре Toyota Ractis, который отлетел в Toyota Crown. В результате аварии никто не пострадал, однако машины получили повреждения.

Водитель Mark II отказался проходить медицинское освидетельствование и намеревался скрыться, однако его задержали стражи порядка. Мужчина оказал сопротивление — его пришлось заковать в наручники. Нарушителя доставили в участок, машину увезли на штрафстоянку.

Пьяный житель Тюмени угнал два автомобиля, потому что хотел попасть домой. В первом кончилось топливо, после чего молодой человек увидел заведенную «газель», из которой выгружали хлеб, и уехал на ней, сообщало URA.RU.