Олег Кожемяко вышел на субботник в парке Минного городка Владивостока

Владивосток, 27 марта. Губернатор Приморья Олег Кожемяко принял участие в городском субботнике. Вместе с ним облагораживать Минный парк отправились сотрудники краевого правительства.

Парк Минного городка во Владивостоке сильно пострадал во время ледяного дождя. Сотрудники городской мэрии и правительства края во главе с Кожемяко провели опилку деревьев и сгрузили ветки в грузовики. В ближайшие три года губернатор распорядился благоустроить парк для жителей города.

«В ближайшие два-три года это пространство должно полностью преобразиться и стать любимым местом отдыха горожан. Сейчас главная задача – очистить парк от веток. Когда станет тепло, продолжим работы по его благоустройству», — приводятся его слова на сайте приморского правительства.

Глава региона уже не первый раз выходит на субботники. В начале марта Кожемяко вместе с членами краевого правительства и сотрудниками городской администрации привел в порядок Покровский парк.