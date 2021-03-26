Семью редких леопардов запечатлели на видео в Приморье

Владивосток, 26 марта. Семья редких дальневосточных леопардов попала на видео в национальном парке Приморья. На кадрах мелькает хищная кошка с тремя детенышами.

Запечатлеть редких леопардов удается редко. Детеныши не так часто попадают в объектив фотоловушек благодаря осмотрительности матерей. Они стараются обходить общие звериные тропы. Кошки вышли на возвышение и мирно отдыхали, а затем самка обнаружила неизвестный объект и пошла на разведку.

Специалисты идентифицировали леопарда как самку Leo 117F. Детеныши решили остаться на горе и наблюдать за матерью с безопасного расстояния. Не исключено, что она обнаружила добычу. По последним данным, в России отмечено около 100 особей хищников. В основном они обитают на юго-западе Приморья.

Но не только леопарды попадают в фотоловушки. Сотрудники «Земли леопарда» поделились видеокадрами, на которых котята амурского тигра решили поиграть со скрытым аппаратом. Они сорвали его с дерева и потрепали ремешок. Сама камера чудом не пострадала.