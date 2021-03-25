Стало известно о планах Приморья по закупке яиц в Белоруссии

Минск, 25 марта. Губернатор Приморского края Олег Кожемяко обсудил перспективы торговли с министром сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии Иваном Крупко.

Вопросы сотрудничества в сфере птицеводства и животноводства были подняты на форуме «Беларусь мясная» в Минске Олегом Кожемяко и Иваном Крупко. Об этом сообщает сетевое издание «Контингент».

Министр сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии заявил, что его страна с удовольствием предоставляет собственные технологии партнерам. Он подчеркнул, что Минск делает успехи в области продовольственных поставок за границу.

Губернатор Приморского края отметил заинтересованность в белорусской мясной и молочной продукции. Он отметил, что сейчас рассматривается вопрос импорта инкубационных яиц.

Олег Кожемяко недавно включил ряд новых консервированных продуктов в региональную программу «Приморская рыба». Жители края имеют право приобретать дары моря по выгодным ценам.