Депутаты уточнили процедуру получения выплат на детей от 3 до 7 лет

Владивосток, 25 марта. Депутаты Приморья завершили работу над законопроектом, уточняющим процедуру ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет. В окончательном чтении документ был принят в среду, сообщает пресс-служба областного Заксобрания.

Поправки, в частности, касаются увеличения размера ежемесячной выплаты на детей от трех до семи лет семьям с низким доходом. Размер выплаты, установленной с 1 января 2020 года, составляет 50% величины прожиточного минимума для детей.

Согласно внесенным изменениям, ежемесячная выплата устанавливается в размере 75% величины прожиточного минимума для детей, если размер среднедушевого дохода семьи с учетом ежемесячной выплаты в 50% не превышает величину прожиточного минимума на душу населения.

Выплата в 100% величины прожиточного минимума для детей назначается, если размер дохода семьи с учетом ежемесячной выплаты (75%) не превышает величину прожиточного минимума на душу населения.

Подать заявление на данную выплату можно будет с 1 апреля. В Приморском крае размер этой доплаты составляет 7704,5 рубля (50% величины прожиточного минимума для детей).

Ранее в ПФР прокомментировали распространяемые в соцсетях сообщения о том, что за непрерывный стаж в 20 лет женщинам и 25 лет мужчинам полагается прибавка к пенсии в 490 рублей. По данным фонда, эти сообщения являются фейком. Никаких дополнительных специальных доплат за длительный стаж действующим законодательством не предусмотрено.