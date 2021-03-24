Умер известный приморский поэт Иван Шепета

Владивосток, 24 марта. Известный приморский поэт и общественный деятель Иван Шепета скончался во Владивостоке в возрасте 65 лет. Месяц назад он перенес инсульт, все это время врачи боролись за его жизнь, сообщает корреспондент ФАН

Иван Шепета был известен в Приморье и за его пределами как талантливый поэт и писатель. Его произведения печатали в журналах «Новый мир», «Советская литература», «Литературная учеба», альманахе «Лучшие стихи года» и переводились на немецкий, польский, французский и испанский языки.

«...В лучших, то есть наиболее гармоничных стихах автора, когда музыка и образ, подобно маховым перьям птицы, поднимают стихотворение, выносят его на волю, видно, что это парение дарит ему не мысль, сколь бы серьезной она ни была, не важная или модная тема, а неуловимое и невесомое дыхание поэзии как таковой...», — писал о творчестве поэта ныне покойный литературный критик Александр Лобычев.

Соболезнования родным и близким Ивана Шепеты принес российский поэт Виктор Куллэ, который был знаком с покойным и навещал его во время визитов в Приморье.

«Ушёл Иван Шепета. Человек, на котором в значительной степени держалась культурная жизнь Приморья. Истинный подвижник поэзии. Он казался вечным: мощный, мудрый, добрый. Совсем недавно удалось повидаться и обняться. Планы общие строили. Мир скудеет. Не за что держаться. Царствие Небесное, брат. Плачу», — написал Виктор Куллэ в Facebook.

Кроме того, Иван Шепета занимался издательской деятельностью, вместе с Александром Колесовым руководил издательством «Рубеж», выпустившим множество книг, посвященных краеведению.