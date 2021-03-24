Отловленный тигр, пугавший жителей севера Приморья, скончался в реабилитационном центре

Владивосток, 24 марта. Краснокнижный хищник, которого изъяли из дикой природы специалисты центра «Амурский тигр», скончался в реабилитационном центре. Сейчас специалисты выясняют причину смерти животного, сообщает корреспондент ФАН.

«Плохие новости, и для всех они стали неожиданными. Внешние травмы у тигра были неприятные, но не могли напрямую стать причиной стремительной смерти. Поведение тигра в вольере было нестандартным, но не вызывало опасения за его жизнь. Точную причину гибели можно будет установить только по итогам вскрытия, которое состоится в ближайшее время. Пока есть версия, что у хищника внезапно открылось внутреннее кровотечение, но нужно дождаться выводов экспертов», — рассказал Сергей Арамилев, генеральный директор Центра «Амурский тигр».

Тигра отловили в начале марта в Пожарском районе Приморского края. Жители поселка Соболиный жаловались, что хищник стал наведываться к ним в поисках еды, причем, даже в дневное время. Тигра видели в районе местной свалки, а нескольких жителей он утащил собак. Специалисты пытались отогнать животное от населенного пункта, но после нескольких безуспешных попыток, приняли решение о его изъятии из естественной среды обитания.

При осмотре у краснокнижного зверя обнаружили раны, характерные для передвижения по глубокому снегу, вероятно, именно это и стало причиной выхода к людям. Раненный тигр не мог самостоятельно охотиться на оленей и кабанов, поэтому искал легкой добычи.

Ранее ФАН писал, что тигра, который часто наведывался в поисках еды в села северной части Приморья, отловили. Хищник не стеснялся заходить в деревни даже в дневное время.