Во Владивостоке снесут вьетнамский рынок

Владивосток, 24 марта. До начала мая в столице ДФО городская администрация поучила снести вьетнамский рынок. Торговая площадь из 14 контейнеров мешает строительству разворотного кольца автовокзала, сообщает корреспондент ФАН.

Рынок возле автовокзала Владивостока появился в начале 2000-х годов, на нем местные жители могут купить у торговцев из Вьетнама недорогую одежду, домашнюю утварь и даже подстричься. Торговые точки размещены в грузовых контейнерах, переделанных под павильоны.

Ранее, в 2019 году, рынок исключили из схемы нестационарных торговых объектов, на основании результатов прокурорской проверки. Она выявила такие нарушения, как передача прав торговой деятельности третьим лицам, а также размещение павильонов в территориальной зоне транспорта.

Рынки, на которых торгуют выходцы из Вьетнама, КНР и даже КНДР были распространены в Приморье с начала 90-х годов, однако со временем их количество стало сокращаться.

На месте рынка планируется стойка разворотного кольца для нужд автовокзала и увеличения пропускной способности улицы Русской.

Ранее ФАН писал, что строители приступили к монтажу моста «находкинской» трассы в Приморье. Первые пролеты мостостроители уложили на 91-м километре «находкинской» трассы в Фокино.