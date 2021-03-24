МВД Приморья сообщило о снижении бытовых преступлений в регионе

Владивосток, 24 марта. Количество бытовых преступлений в Приморском крае сократилось за последние пять лет в 2,5 раза. Как сообщили в МВД по региону, это произошло благодаря профилактической работе.

Начальник управления МВД по Приморью Олег Стефанков, выступая на заседании законодательного собрания, сообщил о снижении числа преступлений в регионе.

«В целом на 12% снижены [в 2020 году] факты причинения тяжкого вреда здоровью. Почти на 2% сократилось число преступлений, совершенных в алкогольном и на 20% — в наркотическом опьянении. Мы устойчиво сохраняем данную динамику уже несколько лет. В сравнении со статистикой пятилетней давности число преступлений, совершенных в алкогольном опьянении, сократилось в 1,5 раза, а бытовых — почти в 2,5 раза», — сказал Стефанков.

Добиться таких результатов удалось благодаря постоянной работе с гражданами, состоящими на профилактическом учете, и своевременным обращениям жителей о совершенных или готовящихся преступлениях.

На днях МВД России сообщило, что за два месяца этого года снизилось число преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков и оружия. В январе-феврале было выявлено более 30 тысяч таких преступлений. Эта цифра на 5,1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.